0
0
0
НОВОСТИ

Элизабет Борн станет новым премьер-министром Франции — ТВ

18:40 16.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Элизабет Борн, возглавлявшая ранее министерство труда, занятости и интеграции, станет новым премьер-министром Франции. Об этом сообщил в понедельник телеканал Бэ-эф-эм.

Борн сменит во главе французского правительства Жана Кастекса, руководившего кабмином с июля 2020 года и подавшего в отставку в понедельник в ходе встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Борн станет второй женщиной в истории Франции, назначенной на пост премьер-министра.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:00 16.05.2022
Страны ОДКБ осенью проведут серию совместных учений — Путин
0
105
17:32 16.05.2022
Более 30% жителей Польши пришлось ограничить расходы из-за роста цен
0
128
17:12 16.05.2022
В Британии хотят повышать цены на электроэнергию четыре раза в год
0
165
17:00 16.05.2022
Правительство Швеции приняло официальное решение о вступлении в НАТО
0
198
16:32 16.05.2022
Варшава и Киев подписали протокол об обеспечении экспорта украинского зерна через Польшу
0
233
16:12 16.05.2022
Раненых украинских военных с «Азовстали» начали эвакуировать с территории завода — МО РФ
0
271
16:00 16.05.2022
РФ ответит на расширение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции — Путин
0
284
15:55 16.05.2022
Андрей Воробьев: Власти Подмосковья поддержат сеть McDonald's под управлением партнеров из РФ
0
267
15:32 16.05.2022
Кабмин упрощает ввоз в РФ компьютеров и смартфонов — Мишустин
0
281
15:12 16.05.2022
Финляндия и Швеция отказали Турции в экстрадиции подозреваемых в терроризме — ТВ
0
298

Возврат к списку