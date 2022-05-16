Элизабет Борн станет новым премьер-министром Франции — ТВ
18:40 16.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Элизабет Борн, возглавлявшая ранее министерство труда, занятости и интеграции, станет новым премьер-министром Франции. Об этом сообщил в понедельник телеканал Бэ-эф-эм.
Борн сменит во главе французского правительства Жана Кастекса, руководившего кабмином с июля 2020 года и подавшего в отставку в понедельник в ходе встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Борн станет второй женщиной в истории Франции, назначенной на пост премьер-министра.
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