В США умер глава РПЦЗ митрополит Иларион

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первоиерарх Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ), митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион умер в понедельник в США на 75-м году жизни. Об этом сообщил журналистам настоятель православного храма Св. Иоанна Предтечи в Вашингтоне отец Виктор (Потапов).

«Сегодня, в 14:00 (21:00 мск — прим. ТАСС), отошел ко Господу наш дорогой первоиерарх митрополит Иларион. Больше информации у меня нет. Подробности будут позже», — отметил отец Виктор.