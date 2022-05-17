В США умер глава РПЦЗ митрополит Иларион
09:05 17.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первоиерарх Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ), митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион умер в понедельник в США на 75-м году жизни. Об этом сообщил журналистам настоятель православного храма Св. Иоанна Предтечи в Вашингтоне отец Виктор (Потапов).
«Сегодня, в 14:00 (21:00 мск — прим. ТАСС), отошел ко Господу наш дорогой первоиерарх митрополит Иларион. Больше информации у меня нет. Подробности будут позже», — отметил отец Виктор.
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