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НОВОСТИ

Сбер снизил ставки по кредитам для малого и микробизнеса

14:02 17.05.2022

Сбер сделал очередной шаг по снижению ставок по кредитам: предприниматели и юрлица, занимающиеся малым и микробизнесом, теперь могут получить финансирование по ставке от 16% годовых.

При этом у клиентов, подходящих под условия государственных программ кредитования, сохраняется возможность финансирования на льготных условиях. Уровень ставок по ним еще ниже.

«В Сбере обслуживается около 2,8 млн активных клиентов малого и микробизнеса, и одна из наших основных задач – обеспечить надежное и выгодное финансирование их деятельности, – отметил директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка Алексей Шашкин. – Для этого банк разработал и предлагает собственные программы кредитования и активно участвует в госпрограммах льготного кредитования. Для повышения доступности денежных средств для малого и микробизнеса мы регулярно актуализируем ценовые параметры в соответствии с меняющимися условиями рынка. Так, общее снижение ставок с начала апреля 2022 года составило 5-6 п. п. по разным видам кредитов».

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