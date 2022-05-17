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ВС РФ рассеяли два механизированных батальона ВСУ при попытке контратаки с их стороны

17:12 17.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 20 танков, 12 боевых машин пехоты (БМП) и около 100 человек живой силы противника уничтожено ВС РФ 14 мая во время пресечения контратаки ВСУ на Запорожском направлении в ходе спецоперации. Об этом во вторник сообщили в Минобороны РФ.

«В районе населенного пункта Вишневое Запорожской области киевским режимом была предпринята попытка атаковать подразделения ВС РФ силами двух украинских механизированных батальонов на танках и БМП. <…> В результате бесперспективной авантюры киевского режима в ходе предпринятой попытки атаки подразделениями ВС РФ были уничтожены 26 украинских танков и 12 боевых машин пехоты», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что безвозвратные потери живой силы противника составили около 100 боевиков.

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