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НОВОСТИ

Эрдоган заявил, что не намерен разрывать отношения с Путиным из-за Украины

14:12 19.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в четверг, что не намерен разрывать отношения с российским президентом Владимиром Путиным из-за ситуации на Украине.

«Мы проводим сбалансированную политику в отношениях и с Россией, и с Украиной. У меня нет намерений разрывать связи ни с господином Путиным, ни с Зеленским», — сказал Эрдоган на встрече с представителями турецкой молодежи в Анкаре.

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