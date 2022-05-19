Эрдоган заявил, что не намерен разрывать отношения с Путиным из-за Украины

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в четверг, что не намерен разрывать отношения с российским президентом Владимиром Путиным из-за ситуации на Украине.

«Мы проводим сбалансированную политику в отношениях и с Россией, и с Украиной. У меня нет намерений разрывать связи ни с господином Путиным, ни с Зеленским», — сказал Эрдоган на встрече с представителями турецкой молодежи в Анкаре.