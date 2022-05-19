Бюджет Херсонской области сформирован в рублях — глава администрации

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Расходная часть бюджета Херсонской области сформирована в рублях, сообщил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

«Уже утвержден бюджет, бюджет только расходный, потому что доходной части пока не дает. Но тем не менее бюджет уже утвержден в рублях. В бюджете учтены расходы на оплату труда работников исполнительных органов ваших, затраты на оплату социальных направлений», — сказал он на встрече с представителями муниципалитетов области, видео которой показано в телеграм-канале администрации.

«<…> Сейчас мы — территория, подконтрольная вооруженными силами, в дальнейшем она будет трансформирована в субъект федерации, то есть будет Херсонская область Российской Федерации», — подчеркнул Сальдо.