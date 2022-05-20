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Россия получит рекордные доходы за поставки газа в Европу - СМИ

10:20 20.05.2022 Источник: Известия

Россия получит рекордные доходы в $100 млрд за поставки газа в Европу на фоне резкого повышения цен. Об этом сообщило 18 мая издание Les Echos. Авторы статьи обращают внимание на то, что члены Евросоюза ежедневно перечисляют Газпрому $200 млн вопреки санкциям и громким обещаниям наложить эмбарго на энергоресурсы из России.

«Благодаря резкому росту цен Россия должна получить $100 млрд за газ, поставленный в Европу в этом году, что почти вдвое больше, чем в прошлом, когда цены уже были высокими. И это без учета доходов от нефти, угля и другого сырья», — рассказало издание.

Les Echos делает вывод, что России удалось выиграть первый раунд «энергетической битвы», так как уменьшение объемов покупок российского газа со стороны Европы компенсируется ростом цен на энергоресурсы.

«Угрожая эмбарго, но не предпринимая никаких действий, европейцы попали в ловушку, а [президент России] Владимир Путин одерживает верх в этой ситуации», — подытоживает издание. Известия

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