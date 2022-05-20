На Эвересте установлена самая высотная в мире метеостанция

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа ученых и альпинистов из Национального географического общества США установила на южном склоне Эвереста автоматическую метеостанцию, которая стала самой высокогорной на планете. Об этом сообщил в пятницу телеканал Эн-ти-ви.

По данным Департамента гидрологи и метеорологии Непала, метеостанция расположена на высоте 8 830 метров над уровнем моря, то есть на несколько метров ниже вершины Эвереста. Установка на самой высокой точке (8 848,86 м) не представлялась возможной из-за снега, покрывающего вершину.

Американская метеостанция на Эвересте работает от солнечной энергии и предназначена для измерений и передачи данных о температуре воздуха, скорости и направлении ветра, атмосферном давлении и других различных метеоявлениях.

Ранее экспедиции из Китая установили не менее восьми метеостанций на северной стороне Эвереста. Самая высотная из них действует на уровне 8 800 метров.

По мнению ученых, Эверест испытывает на себе влияние глобального потепления. Причем, согласно гипотезе, факторы повышения температуры становятся еще заметнее пропорционально увеличению высоты над уровнем моря. Эта гипотеза основана на тех данных, которые исследователи смогли получить на высотах до 5 000 метров, так как ранее необходимого оборудования выше по склону Эвереста было недостаточно.

Эверест является высочайшим горным пиком на Земле. Гора входит в гималайский хребет Махалангур-Химал и расположена на границе Непала и Тибетского автономного района КНР. В декабре 2020 года Китай и Непал после совместных экспедиций и измерений объявили новую скорректированную высоту Эвереста: она составляет 8 848,86 метра над уровнем моря, на 86 см выше, чем считалось ранее.