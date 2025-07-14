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Бориса Акунина* заочно приговорили к 14 годам лишения свободы

17:00 14.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к 14 годам лишения свободы писателя Бориса Акунина* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили*, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов), признав его виновным в публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Окончательно назначить Чхартишвили Григорию Шалвовичу 14 лет с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, остального срока — в колонии строгого режима, со штрафом в размере 600 тыс. рублей, с запретом администрировать интернет-сайты на 4 года», — огласил судья приговор, который не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционном порядке. Назначенный судом срок будет исчисляться с момента его задержания при пересечении границы РФ или экстрадиции писателя.

Чхартишвили заочно признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма в интернете) и ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). По словам его адвоката, вину не явившийся в суд писатель не признает. Как ожидается, адвокат по назначению Олег Дубинин обжалует приговор, так как защита просила об оправдании писателя.

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