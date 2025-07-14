Зеленский предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины
17:12 14.07.2025 Источник: Интерфакс
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в понедельник с первым вице-премьером Юлией Свириденко и предложил ей возглавить правительство, сообщили украинские СМИ.
"Обсудили и конкретные меры, которые смогут укрепить экономический потенциал Украины, расширить программы поддержки украинцев и масштабировать наше собственное производство оружия. С этой целью начинаем трансформацию системы исполнительной власти в Украине. Я предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Ожидаю представления программы действий нового правительства в ближайшее время", - цитируют СМИ запись Зеленского в соцсетях.
До сегодняшнего дня правительство Украины возглавлял Денис Шмыгаль.
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