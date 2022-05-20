Андрей Воробьев: Услуги БТИ должны предоставляться максимально удобно

15:40

Фото пресс-службы губернатора Московской области



Губернатор Московской областиоткрыл форум «Настоящее и будущее государственного учета недвижимости». Он проходит в преддверии юбилейной даты – 21 мая Московскому областному бюро технической инвентаризации исполняется 95 лет. В работе форума принимают участие более 300 человек – представители министерств и ведомств, кадастровые инженеры, эксперты, оценщики, геодезисты, юристы и другие специалисты.

«Каждый здесь присутствующий делает важное дело. Необходимо, чтобы услуги предоставлялись максимально удобно, чтобы люди своевременно получали все необходимое – и регистрацию, и свидетельства. Ну а мы, на муниципальном и региональном уровнях, получали бы налоги, благодаря которым можно обеспечивать перемены, - сказал Андрей Воробьев. – Я хочу, чтобы наше партнерство и с инженерами, и с Росреестром эффективно продолжалось. У нас серьезные вызовы, но трудности должны сплачивать. Это так и происходит, и я благодарен всем, кто занимается очень важными вопросами имущества, недвижимостью, регистрацией».

Глава Росреестра Олег Скуфинский, выступая на форуме, отметил, что в Подмосковье самое большое количество объектов недвижимости – свыше 14 млн. капитального строительства и почти 4,5 млн. земельных участков. На территории региона формируется лучшая практика в стране по их учету и регистрации.

Многие законодательные инициативы были приняты с подачи управленческой команды Московской области. Это и упрощение регистрации приаэродромных территорий, и возможность оформления собственности во втором поясе водоохранных зон, и сокращение сроков регистрационных процедур.

Срок кадастрового учета МКД в Подмосковье сократился до 3 дней, а регистрация права на квартиры с ипотекой в электронном виде производится за 24 часа. Результаты достигнуты благодаря реализации в 2021 году «дорожной карты» по регистрации прав на квартиры в электронном виде, разработанной Росреестром и правительством Московской области.

В 2022 году работа в Московской области продолжилась в рамках «дорожной карты 2.0». Кадастровый учет и регистрация прав в отношении бытовой недвижимости в Подмосковье осуществляются в течение одного рабочего дня, а в отношении МКД – трех.

«Росреестром и подмосковным Минимуществом прорабатывается комплексная услуга по всем видам заявлений, направляемых в ведомство органами государственной власти и органами местного самоуправления Московской области. Все наши решения направлены на создание удобных для людей механизмов и защиту их имущественных прав», – сказал Олег Скуфинский.

С 1 июня БТИ Подмосковья запускает пилотный проект в МФЦ по предоставлению 5 услуг:

- технический паспорт квартиры;

- техническая инвентаризация объектов капитального строительства;

- технический план объектов капитального строительства;

- акт обследования;

- работы по изготовлению копий технических паспортов объектов недвижимости.

Проект будет запущен в городских округах Красногорск, Краснознаменск, Балашиха, Щелково и Долгопрудный. А с 1 сентября услуги растиражируют во всех 65 территориальных офисах МФЦ, жители смогут их получить вне зависимости от адреса объекта, по которому предоставляют услугу. Более того, воспользоваться 2 услугами – предоставление техпаспорта и его копии из архива - можно будет на сайте uslugi.mosreg.ru. Такие новшества упростят бюрократические процедуры, получение необходимых документов сделают быстрым и удобным.

Московское областное БТИ - одно из ведущих предприятий российской отрасли технической инвентаризации. В его структуру входят 9 филиалов, работает более 750 человек.

Услуги БТИ становятся всё востребованнее. В 2020-м было зарегистрировано свыше 81 тыс. заказов, а в текущем году – уже более 87 тыс.

Областное бюро технической инвентаризации предоставляет 73 услуги, 23 из которых можно заказать онлайн. Это кадастровые работы, проведение строительно-технической экспертизы, оценка недвижимости, перевод садового дома в жилой. Также функционируют 2 электронных сервиса для запросов ОМС и Росреестра. За год число заявок онлайн выросло почти на четверть - с 7 до 8,8 тысяч.

Большая часть услуг БТИ сегодня доступна на сайте mobti.ru/uslugi. В 2022 году его модернизировали - сделали современный и удобный интерфейс, теперь получить услугу или проконсультироваться по вопросам оформления недвижимости стало намного проще.

Учреждение активно проводит оцифровку архивной документации по объектам недвижимости, зарегистрированным до 1998 года. Это сделает их получение более удобным для жителей - сроки изготовления любого документа значительно сократятся.

В Московском областном БТИ работает колл-центр (+7 498 568-88-88), который принимает звонки ежедневно - с 8.00 до 20.00. По горячей линии можно оформить заказ, получить всю информацию о ходе его исполнения, а также - бесплатную консультацию по широкому спектру вопросов о регистрации недвижимости.

В 2016 году совместно с Минимуществом Московской области стартовал проект по выявлению неоформленных жилых и садовых домов, дач в целях вовлечения их в налоговый оборот. В рамках проекта за 6 лет выявлено свыше 990 тыс. незарегистрированных объектов. Эта работа продолжается.

В 2020-м БТИ приступило к работе по геокодированию адресов 5,5 млн. объектов недвижимости в Подмосковье. Для геодезических и кадастровых работ используется уникальная сертифицированная система станций точного позиционирования, обеспечивающая GPS-связь прибора со спутником и сетью станций в целях максимального точного определения координат. А для выполнения комплексных задач в отношении сложных и протяжённых объектов и территорий применяется беспилотный летательный аппарат с системой мобильного сканирования.

В ходе форума губернатор вручил областные награды сотрудникам БТИ. Так, орден «За заслуги перед Московской областью» III степени вручен руководителю Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области Светлане Зайцевой.

«Я хотела бы поблагодарить Андрея Юрьевича и коллег от лица коллектива Росреестра за оценку нашей совместной работы по оказанию государственных услуг гражданам Подмосковья. Сокращение сроков оказания услуг Росреестром, регистрация бытовой недвижимости в электронном виде за 24 часа, реализованные инициативы Московской области по совершенствованию законодательства - это результат ежедневной командной работы правительства Московской области и Росреестра в целом», - сказала Светлана Зайцева.