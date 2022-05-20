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НОВОСТИ

Киберагрессия против России, как и в целом «санкционный наскок», провалились — Путин

17:00 20.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что киберагрессия против России, как и санкционный натиск, провалились. Такое мнение он высказал в пятницу на заседании Совета безопасности РФ.

«Уже сегодня можно сказать, что киберагрессия против нас, как и в целом санкционный наскок на Россию, провалились. В целом мы были готовы к этой атаке, и это результат той системной работы, которая велась все последние годы», — сказал глава государства.

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