Турция обвиняет Швецию во лжи о признании РПК террористической организацией

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун назвал в пятницу ложью и дезинформацией заявление министра иностранных дел Швеции Анн Линде о том, что Стокгольм признает Рабочую партию Курдистана (РПК) террористической организацией.

«Это дезинформация во имя борьбы с дезинформацией. Швеция не предпринимает никаких усилий, чтобы остановить продолжающуюся пропаганду, сбор средств и вербовку РПК. Швеция также вооружала террористов, совершавших теракты, в частности со смертниками, в Турции, — написал Алтун на своей странице в „Твиттере“, отвечая на пост Линде. — Честность, Анн Линде, — это лучшая политика. Вы смотрите нам в глаза и продолжаете лгать».

Алтун также обвинил Швецию в том, что она «выразила солидарность и предложила финансирование СНС („Силы народной самообороны“, которых Турция считает сирийским ответвлением РПК, — прим. ТАСС) против Турции — первого союзника НАТО, отправившего боевые подразделения в Сирию для борьбы с террористическими группировками, включая „Даиш“ (арабское название террористической организации „Исламское государство“ (запрещена в РФ) — прим. ТАСС)».

Послы Финляндии и Швеции при НАТО Клаус Корхонен и Аксель Вернхофф в среду официально вручили генсеку альянса Йенсу Столтенбергу заявки на вступление их государств в НАТО. Президент России Владимир Путин 16 мая на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Кремле предупредил об ответной реакции Москвы на расширение военной инфраструктуры НАТО на территории Финляндии и Швеции. При этом российский лидер заметил, что расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции не создает непосредственной угрозы РФ, так как у Москвы нет проблем с этими странами.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 18 мая, что в Анкаре не поддержат принятие в НАТО Швеции и Финляндии, пока они не определят свое отношение к террористическим организациям, в частности к Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает таковой. Аналогичное заявление он сделал 16 мая, отметив, что выступает против вступления Финляндии и Швеции в НАТО в связи с отказом этих стран выдать Турции лиц, причастных к деятельности РПК. Тогда же Эрдоган посоветовал представителям скандинавских стран, планирующим посетить Анкару, чтобы убедить ее поддержать их во вступлении в НАТО, не утруждать себя такими поездками.