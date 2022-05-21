"Газпром" подтвердил информацмю об остановке поставок газа в Финляндию
09:15 21.05.2022 Источник: Интерфакс
"По состоянию на конец рабочего дня 20 мая "Газпром экспорт" не получил платеж за поставки газа в апреле от компании Gasum (Финляндия) в соответствии с Указом Президента РФ №172 от 31.03.2022 г. Платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты были своевременно проинформированы", - подчеркивает "Газпром" в своем сообщении.
Gasum не приняла требование российской стороны с указом президента РФ №172 от 31.03.2022 г. и в соответствии со схемой, предложенной "Газпром экспортом". Gasum также сообщила, что инициирует арбитражное разбирательство в отношении контракта на поставку газа с ООО "Газпром экспорт". В последующие дни в течение летнего сезона 2022 года оператор будет поставлять своим клиентам природный газ из других источников - по трубопроводу Balticconnector из Эстонии.
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