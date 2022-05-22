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НОВОСТИ

В Саратове захоронят адвоката российского императорского дома

17:45 22.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Родственники адвоката Германа Лукьянова, который добился в Верховном суде России реабилитации Николая Второго и царской семьи, решили провести его кремацию в Москве, а захоронить в Саратове, сообщил ТАСС в воскресенье его друг, юрист Вячеслав Макаров.

«Сестра и племянница приняли решение о том, что Герман Юрьевич будет кремирован в Москве и похоронен на родине — в Саратове. Отпевание пройдет 23 мая в 12:00 мск в церкви Введения на Салтыковом дворе», — сказал собеседник агентства.

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