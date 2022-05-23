ВВП США впервые за последние 40 лет будет расти быстрее, чем в Китае — Байден
10:32 23.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ВВП Соединенных Штатов впервые за последние 40 лет будет расти быстрее, чем в Китае. Об этом в понедельник на совместной пресс-конференции в Токио с премьер-министром Японии Фумио Кисидой заявил президент США Джо Байден.
«ВВП США впервые за последние 40 лет будет расти быстрее, чем в Китае. Означает ли это, что у нас нет проблем? Конечно, есть, у нас такие же проблемы, как у всего остального мира, но проблемы не с такими серьезными последствиями, как у всего остального мира», — заявил он, отвечая на вопрос, неизбежна ли рецессия в США и нужно ли американцам к ней готовиться.
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