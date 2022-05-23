Польша разорвала межправительственное соглашение с РФ о поставках газа
11:00 23.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Польши приняли решение разорвать подписанное в 1993 году межправительственное соглашение с РФ о поставках газа в республику. Об этом заявил в понедельник в эфире Польского радио представитель правительства страны по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский.
«13 мая правительство Матеуша Моравецкого приняло резолюцию о разрыве соглашения между правительством Польши и правительством Российской Федерации», — сказал он, подчеркнув, что речь идет о договоренностях, которые принято называть ямальскими, «которые были подписаны в 1993 году». «Спустя 30 лет можно констатировать, что отношения в газовой отрасли между Польшей и Россией перестают существовать», — добавил Наимский.
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