Зеленский подписал закон о конфискации активов лиц, поддерживающих спецоперацию РФ

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об определении процедуры конфискации активов лиц, поддерживающих военную спецоперацию России. Об этом сообщил в понедельник офис главы украинского государства.

«Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон „О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц“, принятый Верховной радой 12 мая 2022 года», — говорится в сообщении. «Процедура выявления и конфискации активов подсанкционных лиц, так или иначе поддерживающих агрессию оккупантов против Украины, позволит быстро и эффективно пополнять украинский бюджет за счет врагов», — приводит слова Зеленского его офис.

Верховная рада приняла первый вариант этого закона 21 апреля, однако Зеленский вернул его со своими предложениями в парламент для повторного рассмотрения в сессионном зале. После принятия документа с поправками президент Украины подписал этот закон.