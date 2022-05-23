Зеленский подписал закон о конфискации активов лиц, поддерживающих спецоперацию РФ
11:20 23.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об определении процедуры конфискации активов лиц, поддерживающих военную спецоперацию России. Об этом сообщил в понедельник офис главы украинского государства.
«Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон „О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц“, принятый Верховной радой 12 мая 2022 года», — говорится в сообщении. «Процедура выявления и конфискации активов подсанкционных лиц, так или иначе поддерживающих агрессию оккупантов против Украины, позволит быстро и эффективно пополнять украинский бюджет за счет врагов», — приводит слова Зеленского его офис.
Верховная рада приняла первый вариант этого закона 21 апреля, однако Зеленский вернул его со своими предложениями в парламент для повторного рассмотрения в сессионном зале. После принятия документа с поправками президент Украины подписал этот закон.
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