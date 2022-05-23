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НОВОСТИ

МИД КНР выразил протест США в связи с заявлением Байдена о готовности защищать Тайвань

11:32 23.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай выразил решительный протест США в связи с заявлением американского президента Джо Байдена о готовности в случае необходимости защищать Тайвань военным путем. Об этом в понедельник на регулярном брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Китай выражает в связи с заявлением американской стороны острое неудовлетворение и решительный протест. Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая», — сказал он.

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