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Путин внес в СФ кандидатуру Куренкова на должность главы МЧС — источник

15:12 23.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Александра Куренкова на должность главы МЧС, представление будет рассмотрено в среду. Об этом ТАСС сообщили в понедельник источники в верхней палате парламента.

«В представлении президента на должность министра по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий значится кандидатура Куренкова А. В.», — сказал собеседник агентства.

В свою очередь источник в аппарате верхней палаты парламента сообщил, что «Совфед рассмотрит кандидатуру Куренкова на заседании в среду, 25 мая».

Куренков — выходец из спецслужб. По данным источников ТАСС, он служил в Федеральной службе охраны и Росгвардии.

Предыдущий глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года во время арктических учений в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, прибывшего туда для выбора места съемок своего нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути. Глава государства присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно за героизм, мужество и отвагу. С тех пор врио главы МЧС России был первый замминистра Александр Чуприян.

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