В финал «Битва умов» вышли 10 учеников «Роснефть-классов»

15:47

Во всероссийской онлайн-викторине «Битва умов», которую «Роснефть» и «Иннопрактика» проводят для учащихся «Роснефть-классов», приняли участие более 300 школьников со всей страны. В финал состязания, посвященного Крайнему Северу, вышли 10 молодых интеллектуалов, получивших дипломы и памятные подарки, а также неоценимые знания о российском Заполярье. В рамках викторины, посвященной Крайнему Северу, эксперты «Роснефти» и «Иннопрактики» разработали 38 заданий разного уровня сложности в области экологии, микробиологии, геологии, истории. Подготовиться учащиеся смогли, побывав на «Открытых лекциях» (совместный проект «Роснефти» и «Иннопрактики») на площадке «Битва умов». Состязание призвано популяризировать науку и дать молодым людям больше знаний об экологии.

Напомним, в «Роснефть-классах» учатся более 2000 школьников в 21 регионе РФ. Обучение в них ведется по программам углубленного изучения математики, физики, химии и информатики, в процессе участвуют лучшие преподаватели страны.