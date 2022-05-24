Кулеба заявил, что Украине все еще не хватает оружия
11:32 24.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что стране недостаточно оружия, которое ей передают, и призвал партнеров ускорить поставки.
«Слишком рано говорить, что у Украины есть все оружие, которое ей нужно», — написал он во вторник в «Твиттере». Министр вновь обратился к партнерам с просьбой ускорить поставки, в особенности реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии и бронетранспортеров.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на экономическом форуме в Давосе, заявил, что «у украинской армии в 20 раз меньше военной техники, чем у российской».
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