Кулеба заявил, что Украине все еще не хватает оружия

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что стране недостаточно оружия, которое ей передают, и призвал партнеров ускорить поставки.

«Слишком рано говорить, что у Украины есть все оружие, которое ей нужно», — написал он во вторник в «Твиттере». Министр вновь обратился к партнерам с просьбой ускорить поставки, в особенности реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии и бронетранспортеров.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на экономическом форуме в Давосе, заявил, что «у украинской армии в 20 раз меньше военной техники, чем у российской».