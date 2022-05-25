Патрулирование ВВС РФ и КНР свидетельствует о том, что их дружба не имеет границ — Госдеп

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты считают совместное патрулирование военной авиации России и Китая над Тихим океаном демонстрацией того, что партнерские отношения этих двух стран не имеют границ. Об этом заявил во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов.

«КНР и Россия провели совместное военное патрулирование с участием своих стратегических бомбардировщиков 24 мая. Патрулирование, как мы понимаем, прошло над Японским морем и далее через Восточно-Китайское и Филиппинское моря. Эти учения, по всей видимости, были спланированы обеими странами заблаговременно. Решение Пекина сотрудничать с Москвой таким образом на фоне продолжающегося вторжения России на Украину и опасной риторики Кремля о ядерном оружии демонстрирует, что, цитирую, не имеющее границ партнерство [России и Китая], о котором они говорили в совместном коммюнике, вполне живет и здравствует», — сказал дипломат.

Комментируя совместное патрулирование, Прайс также заверил в готовности США защищать союзников в регионе.