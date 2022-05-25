0
0
133
НОВОСТИ

Патрулирование ВВС РФ и КНР свидетельствует о том, что их дружба не имеет границ — Госдеп

22:30 24.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты считают совместное патрулирование военной авиации России и Китая над Тихим океаном демонстрацией того, что партнерские отношения этих двух стран не имеют границ. Об этом заявил во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов.

«КНР и Россия провели совместное военное патрулирование с участием своих стратегических бомбардировщиков 24 мая. Патрулирование, как мы понимаем, прошло над Японским морем и далее через Восточно-Китайское и Филиппинское моря. Эти учения, по всей видимости, были спланированы обеими странами заблаговременно. Решение Пекина сотрудничать с Москвой таким образом на фоне продолжающегося вторжения России на Украину и опасной риторики Кремля о ядерном оружии демонстрирует, что, цитирую, не имеющее границ партнерство [России и Китая], о котором они говорили в совместном коммюнике, вполне живет и здравствует», — сказал дипломат.

Комментируя совместное патрулирование, Прайс также заверил в готовности США защищать союзников в регионе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:40 24.05.2022
Киссинджер призвал к мирным переговорам между РФ и Украиной, даже ценой уступок со стороны Киева
0
155
22:35 24.05.2022
Минфин США прекращает с 25 мая действие лицензии, позволяющей РФ обслуживать внешний долг
0
164
22:00 24.05.2022
Генпрокурор Украины допустила возможность обмена российского военного Шишимарина
0
213
21:20 24.05.2022
Один из первых этапов трибунала над боевиками «Азова» пройдет в Мариуполе — Пушилин
0
238
20:45 24.05.2022
Андрей Воробьев расскажет о реализации программы «Новая экономика Подмосковья»
0
249
20:40 24.05.2022
Глава Минобрнауки назвал Болонскую систему образования «прожитым этапом»
0
288
20:00 24.05.2022
Премьер Венгрии объявил о введении чрезвычайного положения в стране
0
335
19:20 24.05.2022
Около половины американцев не согласны на санкции против РФ в ущерб экономике США — опрос
0
338
19:00 24.05.2022
Нейросеть от Сбера написала сборник рассказов вместе с писателем Павлом Пепперштейном, который выпустило издательство Individuum
0
357
18:40 24.05.2022
Саперы Черноморского флота завершили разминирование территории порта Мариуполя — МО РФ
0
339

Возврат к списку