Патрулирование ВВС РФ и КНР свидетельствует о том, что их дружба не имеет границ — Госдеп
22:30 24.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты считают совместное патрулирование военной авиации России и Китая над Тихим океаном демонстрацией того, что партнерские отношения этих двух стран не имеют границ. Об этом заявил во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов.
«КНР и Россия провели совместное военное патрулирование с участием своих стратегических бомбардировщиков 24 мая. Патрулирование, как мы понимаем, прошло над Японским морем и далее через Восточно-Китайское и Филиппинское моря. Эти учения, по всей видимости, были спланированы обеими странами заблаговременно. Решение Пекина сотрудничать с Москвой таким образом на фоне продолжающегося вторжения России на Украину и опасной риторики Кремля о ядерном оружии демонстрирует, что, цитирую, не имеющее границ партнерство [России и Китая], о котором они говорили в совместном коммюнике, вполне живет и здравствует», — сказал дипломат.
Комментируя совместное патрулирование, Прайс также заверил в готовности США защищать союзников в регионе.
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