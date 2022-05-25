В Москве выявили 370 заразившихся коронавирусом за сутки
12:00 25.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 370 против 172 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в среду.
В относительном выражении прирост составил 0,01%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 768 947 случаев заражения.
Число умерших из-за новой болезни возросло на 17 против 15 днем ранее, до 43 658.
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