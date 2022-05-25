В Москве выявили 370 заразившихся коронавирусом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 370 против 172 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в среду.

В относительном выражении прирост составил 0,01%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 768 947 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни возросло на 17 против 15 днем ранее, до 43 658.