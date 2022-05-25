Пенсия поле индексации в среднем будет состоавлять 19 360 руб - Котяков

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средний размер пенсии в России после индексации на 10% составит 19 360 рублей. Об этом в среду заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании президиума Госсовета.

«Это в среднем 1 760 рублей прибавка к пенсии. Средний ее размер достигнет 19 360. Безусловно, размер прибавки будет рассчитан персонально на каждого гражданина, для каждого пенсионера», — сказал Котяков.