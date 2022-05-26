В ЛНР и ДНР сейчас насчитывается около 8 тыс. украинских пленных — посол ЛНР в России
09:32 26.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число украинских пленных в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР) сейчас составляет около восемь тысяч, при этом оно растет. Об этом в четверг заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник в эфире телеканала «Соловьев Live».
«Пленных много. Конечно, их больше на территории Донецкой Народной Республики, но у нас тоже хватает, и сейчас общая цифра где-то в районе 8 тысяч. Это очень много, и каждый день добавляются буквально сотни», — сказал посол ЛНР в России.
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