На «Азовстали» могут оставаться боевики из-за несогласованности командования ВСУ — Басурин

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Некоторые украинские силовики могут до сих пор находиться на территории мариупольского завода «Азовсталь» из-за несогласованности действий их командования. Об этом заявил в четверг сообщил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

«Несогласованность общего командования на „Азовстали“ привела к тому, что каждый жил по-своему, каждый прятался в своем углу, поэтому возможно, что их будут находить», — сказал он в эфире Первого канала.

По словам Басурина, полная зачистка «Азовстали» должна осуществляться две-три недели, потому что «территория большая, спрятаться есть где».