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Силовики Польши устроили нападение иностранцев на пограничников Белоруссии — Погранкомитет

14:00 26.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польские силовики организовали нападение группы иностранцев на белорусских пограничников с применением палок и перцовых баллончиков. Об этом сообщили в четверг в Погранкомитете Белоруссии.

«Несколько дней назад, ночью польскими силовиками была предпринята попытка организовать незаконный переход в Беларусь группы иностранцев. <…> В сложившихся условиях, а также в связи с тем, что со стороны вытесняемых с польской стороны иностранцев было оказано сопротивление, в том числе с использованием камней, палок и перцового баллончика, в ходе задержания была применена физическая сила», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Отмечается, что задержанные «доставлены в подразделение пограничной службы для разбирательства».

В погранкомитете подчеркнули, что «данные действия польской стороны прямо указывают на намеренное создание провокационной ситуации с целью дискредитации действий белорусских военнослужащих».

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