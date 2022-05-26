В подмосковном Красногорске прошел женский форум «Здоровье»

16:30

Фото пресс-службы губернатора Московской области

В подмосковном Красногорске открылся женский форум «Здоровье». В нем принимают участие ведущие специалисты в области здравоохранения, представители федеральных и региональных органов власти, общественных организаций. В программе – пленарное заседание, дискуссионные сессии и выставка уникальных фармкомпаний и медицинского оборудования. Организатор мероприятия – Московское областное региональное отделение «Союза женщин России».

«Мы общаемся с разными женщинами – и с предпринимательницами, и с многодетными мамами. Всех нас объединяет тема здоровья. А женское здоровье – это особый мир, который связан с материнством, чувствами, эмоциями. И как правильно настроить этот сложный и в тоже время хрупкий механизм, мы и обсуждаем на форуме вместе с профессионалами – профессорами, врачами, – сказала председатель Московского областного регионального отделения «Союз женщин России» Екатерина Богдасарова. – Я желаю женщинам, прежде всего, быть счастливыми. Уверена, что у каждой есть своя формула счастья, и весомое слагаемое в ней – здоровье, которое дает возможность жить, любить и радоваться».

Екатерина Богдасарова поблагодарила компании, которые приняли участие в выставке форума, а также экспертов, чьих профессиональные советы помогут пролить свет на многие вопросы, касающиеся поддержания женского здоровья.

«В каждой семье есть свой собственный доктор – в России, по традиции, это мама или бабушка. От того, насколько правильно женщина понимает важность заботы о здоровье, зависит не только физическое, но и психологическое, эмоциональное состояние всей семьи. Я хочу напомнить, что заботясь о наших детях, мы в целом заботимся о здоровье нации. Я желаю каждой из вас сегодня максимально полезно провести этот день и поделиться новыми знаниями с вашим окружением: дочками, сестрами. И пусть культура здоровья будет переходить и становиться образом жизни», - сказала Екатерина Богдасарова, обращаясь к участницам форума.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Ольга Забралова отметила, что предложений и инициативы, прозвучавшие на форуме, могут быть в перспективе поддержаны на законодательном уровне.

«Здоровье – самое важное и ценное, что у нас есть. Как говорится, его не купишь ни за какие деньги. На площадках форума будет подниматься много интересных тем, – сказала Ольга Забралова. – Хочу отметить, что на сегодняшний день в Московской области уже сделано очень много. Прежде всего, созданы условия и возможности для диагностики состояния своего здоровья – профилактические осмотры, диспансеризация, занятия спортом. Очень важно, что наши медицинские организации оснащены самым современным оборудованием. Надеюсь, что по итогам форума те инициативы, в том числе законодательные, и те практики и новые идеи, которые вынесены на обсуждение, обязательно будут поддержаны - и Советом Федерации, и правительством Московской области».

Заместитель директора по научной работе ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения РФ Лейла Адамян подчеркнула, что «каждая такая встреча во имя здоровья женщины означает, что мы бережем генофонд, нашу нацию, свое будущее».

«Актуальность сегодняшнего мероприятия не вызывает сомнения. Здоровье человека на 50% зависит от того, какой образ жизни он ведет, что ест, пьет, как к себе относится, на 20% – от уровня медицины, на 15% – от генетики и еще на 15% – от непредвиденных ситуаций, таких, как от катастрофы, эпидемии, пандемии, войны. Поэтому очень важно сохранять свое здоровье во имя себя и своего будущего», - сказала Лейла Адамян.

По словам вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной, счастье во многом заключается в том, что тебя окружает. Поэтому в Подмосковье создают условия, чтобы семьи жили в комфортных условиях и были обеспечены всем необходимым для достойной жизни.

«Женское здоровье – это механизм, который нужно правильно донастроить и с медицинской точки зрения, и с эмоциональной. Причем, с эмоциональной, наверное, даже больше, потому что самая главная цель, смысл жизни – быть счастливым. И со стороны губернатора и правительства Московской области многое для этого делается, – сказала Ирина Каклюгина. – Счастье – это когда твой ребенок пошел в современную школу, где его учит лучший учитель. Когда у тебя есть возможность выйти на работу, потому твой ребенок устроен в сад. Это когда ты можешь родить в суперсовременном перинатальном центре. Наконец, это когда у тебя есть возможность совершить пробежку по потрясающей набережной, пойти всей семьей в благоустроенный ухоженный парк или выйти на детскую площадку. Мы создаем все условия, чтобы женщины, а значит семьи и дети, были счастливы в Подмосковье».

Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова отметила, что женщинам сейчас особенно важно следить за своим здоровьем, ведь в современном мире нагрузка на представительниц прекрасного пола значительно возросла.

«Функционал женщины за последнее столетие очень сильно изменился. Это уже не просто матери, бабушки и жены, а предприниматели, политики. Ритм жизни, который складывается сейчас, не сопоставим с тем, что раньше. Поэтому, очень хочется, чтобы с форума женщины вышли с одной важной мыслью - нужно беречь себя, - сказала Светлана Стригункова. - Благодаря диспансеризации можно сохранить здоровье, молодость, красоту, силы для воспитания детей и дарить положительные эмоции всем окружающим людям».

Участников форума в видеообращении поприветствовали также заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова и председатель Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» Екатерина Лахова.