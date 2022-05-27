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В Нигерии, откуда пришла оспа обезьян, работают четыре биолаборатории США — МО РФ

17:12 27.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Как минимум четыре биолаборатории, находящиеся под контролем США, работают в Нигерии, откуда пришла оспа обезьян. Об этом заявил в пятницу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

Он напомнил, что, согласно докладу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), западноафриканский штамм возбудителя оспы обезьян был занесен из Нигерии, в которой США разместили свою биологическую инфраструктуру.

«В соответствии с имеющейся информацией, в Нигерии функционируют как минимум четыре подконтрольные Вашингтону биолаборатории», — заявил Кириллов.

По его словам, в этой связи следует напомнить о странном совпадении, которое нуждается в дополнительной проверке специалистами.

«Так, по данным европейских и американских СМИ, в материалах Мюнхенской конференции по безопасности 2021 года, то есть на фоне пандемии COVID-19, отрабатывался сценарий противодействия вспышке, вызванной новым штаммом вируса оспы обезьян», — рассказал начальник войск.

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