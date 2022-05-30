Захарова прокомментировала слова главы Еврокомиссии о «вынужденной» закупке нефти из РФ

09:20 Источник: Газета.Ru

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Евросоюз закупает российскую нефть, чтобы президент страны Владимир Путин не заработал еще больше.

«Представляете, если, к примеру, рассказать в Еврокомиссии, что у нас еще снега зимой много, и мы на нем неплохо зарабатываем. Ведь весь скупят от злости», — написала она.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал высказывание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, предложив ей «выпить всю русскую водку». Газета.Ru

