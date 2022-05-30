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Более половины японцев поддерживают увеличение военных расходов до 2% ВВП — опрос

11:05 30.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более половины японских избирателей поддерживают увеличение военных расходов до уровня 2% от ВВП страны. Это показали опубликованные в понедельник данные общенационального опроса, проведенного деловой газетой «Никкэй».

56% его участников поддержали увеличение ассигнований на оборону до уровня 2% от ВВП и выше. Против выступил 31% респондентов.

В телефонном опросе участвовало около тысячи граждан Японии старше 18 лет.

В настоящее время военные расходы Японии лишь слегка превышают 1% ВВП. В апреле правящая в стране Либерально-демократическая партия обратилась к кабинету министров с предложением рассмотреть возможность удвоения военного бюджета и доведения его до 2% ВВП в соответствии со стандартами НАТО.

Япония в последние несколько лет неуклонно увеличивает расходы на оборону, что вызывает критику соседних стран. В текущем финансовом году (начался в апреле) ассигнования на эти цели выросли примерно на 50 млрд иен по сравнению с предыдущим годом и составили 5,37 трлн иен (почти 42 млрд долларов), что стало рекордно высоким показателем.

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