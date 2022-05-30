Более половины японцев поддерживают увеличение военных расходов до 2% ВВП — опрос
11:05 30.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более половины японских избирателей поддерживают увеличение военных расходов до уровня 2% от ВВП страны. Это показали опубликованные в понедельник данные общенационального опроса, проведенного деловой газетой «Никкэй».
56% его участников поддержали увеличение ассигнований на оборону до уровня 2% от ВВП и выше. Против выступил 31% респондентов.
В телефонном опросе участвовало около тысячи граждан Японии старше 18 лет.
В настоящее время военные расходы Японии лишь слегка превышают 1% ВВП. В апреле правящая в стране Либерально-демократическая партия обратилась к кабинету министров с предложением рассмотреть возможность удвоения военного бюджета и доведения его до 2% ВВП в соответствии со стандартами НАТО.
Япония в последние несколько лет неуклонно увеличивает расходы на оборону, что вызывает критику соседних стран. В текущем финансовом году (начался в апреле) ассигнования на эти цели выросли примерно на 50 млрд иен по сравнению с предыдущим годом и составили 5,37 трлн иен (почти 42 млрд долларов), что стало рекордно высоким показателем.
Новости
- 11:32 30.05.2022
- Херсонские аграрии начали экспорт зерновых прошлого урожая в РФ — власти
- 11:20 30.05.2022
- При взрыве в Мелитополе пострадали два волонтера, которые оказывали гуманитарную помощь
- 11:00 30.05.2022
- Трофейные бронекатера Украины могут использовать для охраны портов Бердянск и Мариуполь
- 10:32 30.05.2022
- Финансовый центр восстановления Украины должен находиться в Варшаве — вице-премьер Польши
- 10:20 30.05.2022
- Назарбаев уверен, что его родственники должны понести ответственность, если их вина будет доказана
- 10:05 30.05.2022
- Замгенсека НАТО считает, что альянс имеет право размещать силы в Восточной Европе — АФП
- 10:00 30.05.2022
- Володин рассказал о вступающих в силу законах
- 09:32 30.05.2022
- В России появились четыре новых города-миллионника — Росстат
- 09:20 30.05.2022
- Захарова прокомментировала слова главы Еврокомиссии о «вынужденной» закупке нефти из РФ
- 09:05 30.05.2022
- Мощный взрыв прогремел в центре Мелитополя
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать