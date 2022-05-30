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НОВОСТИ

Сбер награжден премией «Импульс добра» за образовательный проект по социальному предпринимательству

11:48 30.05.2022

Курс «Социальное предпринимательство» на платформе «БизнесКласс» получил премию «Импульс добра» в номинации «Амбассадор социального предпринимательства» (подноминация «Образование»).

Образовательная программа «БизнесКласс» для самозанятых, начинающих и действующих предпринимателей была запущена в 2016 году. Ее цель – обеспечить доступ к бесплатному качественному бизнес-образованию в любой точке России и увеличить число предпринимателей с осознанным подходом к развитию бизнеса. За пять лет участниками программы стали более 1 млн человек.

В 2021 году на базе программы был создан курс «Социальное предпринимательство», разработанный Сбером, Московской школой управления «Сколково» и СберУниверситетом. Курс посвящен тому, как найти социальную составляющую, которая поможет развитию бизнеса. Он рассказывает о маркетинге и продвижении, социальном капитале и о том, как получить доступ к импакт-инвестициям. Сейчас на курсе «Социальное предпринимательство» обучается 3927 слушателей, из них 844 уже завершили обучение.

«В курсе мы хотим подчеркнуть, что социальное предпринимательство тоже может быть коммерчески эффективным бизнесом – это не дополнительная нагрузка, а перспективная возможность, новые рынки и новые сегменты потребителей, – начальник Управления GR и работы со специальными проектами Сбербанка Олег Семененко. – Выбор в пользу социального предпринимательства с каждым годом делает все больше бизнесменов. Мы рады быть амбассадорами в данной области и получить такую награду. Мы приняли решение передать приз социальным предпринимателям, которые также участвовали в разработке курса».

«Импульс добра» – ежегодная премия за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства в России, учрежденная Фондом региональных социальных программ «Наше будущее». Премия присуждается социальным предпринимателям, представителям общественных организаций, руководителям государственных структур и профильных ведомств, журналистам, СМИ и вузам России.

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