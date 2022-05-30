ЕС не ввел эмбарго на нефть из РФ из-за безответственной позиции ЕК — Орбан

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что странам Евросоюза (ЕС) не удалось прийти к согласию по отказу от импорта российской нефти из-за безответственной позиции Еврокомиссии (ЕК). Об этом он заявил в понедельник в Брюсселе по прибытии на внеочередной саммит сообщества.

«К настоящему моменту не было достигнуто никакого соглашения [по поводу введения нефтяного эмбарго против РФ], — заявил он. — Мы оказались в очень сложном положении, главным образом, из-за безответственной позиции ЕК. Версальский консенсус (решения саммита глав государств и правительств ЕС, прошедшего 11 марта 2022 года — прим. ТАСС) [подразумевал], что ЕК не выступает с предложениями [по санкциям] в сфере энергетики, если они заранее как следует не были согласованы со странами-членами [ЕС]. Сейчас же появилась идея о том, что присоединение к санкциям — это вопрос лояльности, при этом не учитываются аспекты безопасности энергоснабжения Венгрии. Ответственность за то, <…> что сегодня не было достигнуто соглашение, лежит на плечах комиссии».