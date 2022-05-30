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НОВОСТИ

Нидерландская Gasterra отказалась платить за газ в рублях — заявление

19:20 30.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нидерландский газовый трейдер Gasterra принял решение не выполнять требования «Газпрома» о платежах за поставленный газ в российских рублях. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении компании.

«Это связано с тем, что это может привести к нарушению санкций, введенных ЕС, а также потому, что существует слишком много финансовых и операционных рисков, связанных с требуемым способом оплаты», — отметили в компании.

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