Канада ввела новые санкции в отношении 22 граждан РФ и 4 российских компаний — власти
17:00 31.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Канады добавили в свои санкционные списки по РФ еще четыре компании и 22 физических лица. Об этом во вторник говорится на сайте канадского правительства.
В частности, в санкционный список добавлены Алина Кабаева, Россельхозбанк и Инвестторгбанк.
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