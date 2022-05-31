Канада ввела новые санкции в отношении 22 граждан РФ и 4 российских компаний — власти

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Канады добавили в свои санкционные списки по РФ еще четыре компании и 22 физических лица. Об этом во вторник говорится на сайте канадского правительства.

В частности, в санкционный список добавлены Алина Кабаева, Россельхозбанк и Инвестторгбанк.