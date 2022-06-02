США пытаются перенаправить беженцев в Испанию и Канаду - Reuters

13:00 Источник: Газета.Ru

Власти США ведут переговоры с Испанией и Канадой о приеме большого количества беженцев, пишет Reuters со ссылкой на источники. По информации агентства, Вашингтон пытается договорится с этими государствами о приеме мигрантов из стран Латинской Америки, которые продолжают прибывать на американо-мексиканскую границу.

Источники Reuters отмечают, что США рассчитывают использовать для подробного обсуждения вопроса переселения беженцев саммит Америк. Агентство также указывает, что переговоры с Канадой и Испанией по этой теме идут не случайно, поскольку оба государства активно привлекают рабочих из Центральной или Южной Америки.

Впрочем, на данный момент неизвестно насколько в Оттаве и Мадриде готовы пойти на прием большого числа беженцев. Как подчеркивает Reuters, пока переговоры США с правительствами этих стран не привели к каким-либо конкретным результатам. Газета.Ru

