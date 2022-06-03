Андрей Воробьев на форуме АСИ рассказал о лучших подмосковных практиках в социальной сфере

14:15

Фото Константина Семенца



Губернатор Московской областина форуме АСИ «Решение социальных задач» рассказал о лучших подмосковных практиках в сферах здравоохранения, образования и социальной поддержки. Сегодня здесь прошло пленарное заседание «Результаты национальной социальной инициативы: взгляд губернаторов». Руководители субъектов РФ обсудили лучшие региональные практики НСИ, механизмы соцзаказа и инвестиций, которые оказывают социальное воздействие для их дальнейшего масштабирования.

«Мы имеем возможность находиться в кругу профессионалов, людей с опытом, благодаря которым социальная сфера и услуги максимально модернизируются, становятся умнее, удобнее для людей. И каждая такая встреча направлена на то, чтобы мы друг у друга что-то почерпнули, – сказал Андрей Воробьёв. – С командой АСИ мы стараемся плотно работать еще и для того, чтобы приобретать новых партнеров, друзей, общественные организации, которые имеют эффективные, прикладные инструменты в оказании социальной помощи. Не просто знают теорию вопроса, но могут что-то привнести практическое».

«Большая нагрузка выпала на здравоохранение, на врачей в последнее время, и Президент часто говорит о первичном медицинском звене. Поэтому первое, что мы сделали – модернизировали его. Эта работа продолжается. Население растет, мы должны успевать оказывать медицинскую помощь всем, – отметил Андрей Воробьёв. – Все наши мероприятия позволяют, с одной стороны, искать и удерживать врачей, а с другой – делать медицинские услуги максимально удобными. Мы строим большие поликлиники, но важно также, что там работали высококвалифицированные врачи».

В Подмосковье медики получают компенсацию за аренду жилья, а также земельные участки для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства. В службе скорой помощи введена IP-телефония, постепенно она появляется и в поликлиниках. Планируется ввести единый день приема для главврачей области. Активно внедряется телемедицина – в Подмосковье действуют 5 центров дистанционной расшифровки снимков. Кроме того, все онкоконсилиумы переведены в режим телемедицины.

«В ковид у нас количество вызовов скорой помощи увеличилось с 6 до 14 тыс на пике. Мы видели, что теряем звонки. Поэтому внедрили IP-телефонию – если, условно говоря, на базовой станции в Одинцове звонок занят, то он переходит на региональную станцию и дальше идет в работу, – сказал Андрей Воробьёв. – Что касается телемедицины, то если вы живете в отдаленной территории, например, в Луховицах или Серебряных Прудах – и вам поставили МРТ или КТ, то очень важно качественно прочитать результаты. Поэтому обязательно нужно второе мнение – у нас его можно получить в МОНИКИ и плюс еще 4 таких центра мы сделали».

Медицинские справки для детей и абитуриентов можно заказать на региональном портале госуслуг. Справка после болезни школьников передается автоматически на Школьный портал. Через него, а также ЦУР мониторят качество образования. Это позволяет выводить учебные заведения из красной зоны. Так, в 2016 в ней было 300 школ, сейчас – 15. А для тех, кто находится в зеленой зоне выделяются гранты на прибавку к зарплате учителям.

Губернатор отметил, что в Подмосковье ежегодно прибавляется более 40 тыс. школьников и 20 тыс. дошколят. Чтобы обеспечивать всех местами, строят большое количество образовательных учреждений. Ключевое – методика преподавания.

«Здесь мы тоже цифру внедрили, чтобы видеть ученика, у которого золотые руки, или видеть того, кто силен в точных науках. Мы видим и работу учителя. И там, где нужно повышение квалификации или обмен опытом, мы эту работу проводим в течение года. Это делается для того, чтобы 978 тыс. школьников, которые учатся нашем регионе, хорошо сдавали ЕГЭ, ОГЭ, могли смело поступать в лучшие вузы, – отметил Андрей Воробьёв. – Мы также создаем флагманские школы. У нас они есть в каждом из 60 муниципалитетов. У таких школ принцип «открытых дверей», там происходит обмен практиками. Считаем это важной работой в образовании, чтобы мы из года в год росли по повышению ОГЭ, ЕГЭ и олимпиадникам».

В этом году Подмосковье впервые заняло 2 место по итогам Всероссийской олимпиады школьников. А ребята из Физтех-лицея выиграли два золота, а также серебро и бронзу на одной из самых сложных олимпиад в мире – Азиатской по физике.

Работе с талантливыми учениками в Московской области уделяется отдельное внимание. Сейчас создаются 3 образовательных кластера: гуманитарного направления в Одинцове, естественно-научного в Долгопрудном и инженерно-технического в Истре. На базе Областной гимназии им. Е. М. Примакова создан центр «Взлет», где ведется подготовка к школьным олимпиадам.

Предоставление услуг в образовательных учреждениях Московской области также становится удобнее.

«В следующем году у нас будет 1 млн. 20 тыс. учеников. Раньше родители должны были идти в школу, чтобы записаться туда ребенка. Сейчас это делать не нужно – запись происходит в электронном виде, – сказал Андрей Воробьёв. – Также как и справки. Сейчас порядка 400 тыс. ребят будут отдыхать в летних лагерях. Раньше нужно было вести ребенка в поликлинику, а сейчас почти все справки выдаются в цифре».

Чтобы помочь молодым семьям решить жилищный вопрос, в Московской области внедрена «Социальная ипотека». Ее могут воспользоваться молодые учителя, медики, тренеры, ученые и уникальные специалисты. Участник программы только гасит ежемесячные проценты по кредиту, а стоимость квартиры оплачивает – область. Уже выдано 2275 сертификатов на приобретение жилья.

Кроме того, для молодых семей предусмотрена компенсация стоимости новой квартиры в размере 35%. А, если в семье 7 и больше детей или родились «тройняшки», «четверняшки» – квартира полностью за счет бюджета.

Сейчас можно получить комплексные услуги по жизненным ситуациям, подав всего одно заявление. Проактивно, т.е. без необходимости обращаться, доступны: выплата или подарочный набор при рождении ребенка, доплата к пенсии, компенсация за ЖКУ.

«Что касается социальных выплат, мы здесь тоже все максимально переводим в цифру. Идет постоянное внедрение, обучение. Людям старшего поколения, если они не могут самостоятельно заполнить все в электронном виде, обязательно помогут это сделать в МФЦ, – сказал Андрей Воробьёв. – Например, услуга ЖКУ. Всем хорошо известно, что такое получить льготу. И мы в этом году внедрили эту услугу – к вам придет СМС, нужно просто кликнуть «ОК» и деньги получите проактивно».

Губернатор также рассказал, как учитывается рейтинг качества жизни АСИ при реализации Национальной социальной инициативы в Подмосковье.

«Конечно, все рейтинги, вся критика и все проблемы, которые озвучиваются - это очень важный положительный элемент в совершенствовании любой системы. Для нас каждый рейтинг и каждое обращение – это руководство к действию, – отметил Андрей Воробьёв. – Мы создали ЦУР, стараемся работать над жалобами, осуществлять обратную коммуникацию, которой много никогда не бывает. Каждый дом у нас имеет свои чаты. В них обсуждается все самое насущное в доме, во дворе, в микрорайоне. Эта работа очень кропотливая, она направлена на повышение качества жизни, которой мы занимаемся вместе и с общественными организациями, и с АСИ».

В форуме Агентства стратегических инициатив участвуют более 1200 представителей федеральных и региональных органов власти НКО, социальных и благотворительных организаций, бизнеса. Обсуждаются лучшие практики Национальной социальной инициативы, применяемые в регионах, механизмы соцзаказа и инвестиций, оказывающих значимое социальное воздействие, для их дальнейшего масштабирования.

Работа форума проходит в разных форматах – экспертные и проектные сессии, лаборатории, воркшопы, лекции, дискуссии, кейс-секции, ток-шоу. На площадке для всех участников будут созданы открытые локации, где можно поделиться опытом и своими наработками для дальнейшего проведения дискуссий с другими экспертами. Здесь представлены технологические разработки средств реабилитации, цифровые решения управления соцпрограммами, методические рекомендации, упражнения, направленные на реабилитацию и развитие социально-уязвимых категорий населения, программы развития социального предпринимательства.