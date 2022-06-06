ВС Канады понесут тяжелую ответственность при повторении провокаций — Минобороны КНР

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальный представитель Минобороны КНР У Цянь в понедельник назвал опасной провокацией полеты разведывательной авиации Канады в районе Корейского полуострова. Как говорится в его заявлении, вооруженные силы Канады будут нести ответственность за все последствия в случае повторения подобных инцидентов.

«Китайская сторона настойчиво призывает Канаду честно взглянуть на серьезность этой ситуации, четко ограничить действия сил первой линии, не проводить какие-либо опасные провокации, иначе канадская сторона будет нести всю ответственность за все тяжелые последствия», — указал он.