НАТО не гарантирует неразмещение ядерного оружия в Финляндии

09:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

НАТО отказалось гарантировать неразмещение ядерного оружия в Финляндии. Каждая страна-член Североатлантического альянса сама решает, размещать ли ей у себя этот вид вооружений.

С таким заявлением в интервью RTS выступил помощник генсека НАТО по оборонным инвестициям Камиль Гранд. «В данном контексте я не уверен, что стоит давать какие-то гарантии России насчёт нашей военной стратегии в этом регионе», — сказал он.

По словам Гранда, Североатлантический альянс делает всё возможное, чтобы ускорить принятие Швеции и Финляндии в блок.

Ранее финский премьер Санна Марин говорила, что вопрос размещения ядерного оружия в стране не рассматривается.

Стокгольм и Хельсинки подали заявки на присоединение к НАТО 18 мая, объяснив своё решение изменениями в сфере безопасности после начала российской спецоперации на Украине. При этом власти обеих стран подчеркнули, что их шаг не направлен против Москвы. Говорит Москва

