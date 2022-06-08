НАТО не гарантирует неразмещение ядерного оружия в Финляндии
09:00 08.06.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
НАТО отказалось гарантировать неразмещение ядерного оружия в Финляндии. Каждая страна-член Североатлантического альянса сама решает, размещать ли ей у себя этот вид вооружений.
С таким заявлением в интервью RTS выступил помощник генсека НАТО по оборонным инвестициям Камиль Гранд. «В данном контексте я не уверен, что стоит давать какие-то гарантии России насчёт нашей военной стратегии в этом регионе», — сказал он.
По словам Гранда, Североатлантический альянс делает всё возможное, чтобы ускорить принятие Швеции и Финляндии в блок.
Ранее финский премьер Санна Марин говорила, что вопрос размещения ядерного оружия в стране не рассматривается.
Стокгольм и Хельсинки подали заявки на присоединение к НАТО 18 мая, объяснив своё решение изменениями в сфере безопасности после начала российской спецоперации на Украине. При этом власти обеих стран подчеркнули, что их шаг не направлен против Москвы. Говорит Москва
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