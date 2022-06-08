0
0
24
НОВОСТИ

НАТО не гарантирует неразмещение ядерного оружия в Финляндии

09:00 08.06.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

НАТО отказалось гарантировать неразмещение ядерного оружия в Финляндии. Каждая страна-член Североатлантического альянса сама решает, размещать ли ей у себя этот вид вооружений.

С таким заявлением в интервью RTS выступил помощник генсека НАТО по оборонным инвестициям Камиль Гранд. «В данном контексте я не уверен, что стоит давать какие-то гарантии России насчёт нашей военной стратегии в этом регионе», — сказал он.

По словам Гранда, Североатлантический альянс делает всё возможное, чтобы ускорить принятие Швеции и Финляндии в блок.

Ранее финский премьер Санна Марин говорила, что вопрос размещения ядерного оружия в стране не рассматривается.

Стокгольм и Хельсинки подали заявки на присоединение к НАТО 18 мая, объяснив своё решение изменениями в сфере безопасности после начала российской спецоперации на Украине. При этом власти обеих стран подчеркнули, что их шаг не направлен против Москвы.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:05 08.06.2022
Поезд сошел с рельсов в Иране, погибли 13 человек
0
3
23:08 07.06.2022
Украина согласна вывозить зерно морем в обмен на поставки вооружений и защиту берегов
0
666
21:45 07.06.2022
В ООН подсчитали, скольких человек в мире коснулся кризис вокруг Украины
0
647
20:45 07.06.2022
Центробанк повышает порог по сумме переводов за рубеж для физлиц
0
677
20:15 07.06.2022
Жителям Запорожской области на день России начнут выдавать паспорта РФ
0
705
19:50 07.06.2022
В Израиле снова растет число заболевших COVID-19
0
714
18:29 07.06.2022
МИД Черногории: Министр иностранных дел РФ мог бы приехать в Сербию поездом...
0
873
17:41 07.06.2022
Киев не согласится вывозить зерно российскими судами — Зеленский
0
822
17:12 07.06.2022
Украина не может наступать, потому что уступает России в технике — Зеленский
0
882
17:00 07.06.2022
РФ приостанавливает соглашение с Японией в сфере промысла морских живых ресурсов — МИД
0
852

Возврат к списку