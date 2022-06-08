Заявления на выплату пенсий в ДНР подали более 50 тыс. жителей Мариуполя

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 50 тыс. жителей Мариуполя, который ранее был освобожден от украинских вооруженных формирований, подали заявления на выплату пенсий в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в среду сообщила ТАСС министр труда и социальной политики ДНР Лариса Толстыкина.

«На сегодняшний момент в городе Мариуполе принято более 50 тыс. заявлений [на выплату пенсии]. Более 20 тыс. уже обработаны и внесены в выплатные ведомости», — сказала министр.