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НОВОСТИ

Украинские власти допустили возможность отступления из Северодонецка

15:12 08.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава подконтрольной Киеву Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай допустил, что украинские военные могут отступить из Северодонецка, но утверждал, что это не означает «сдачу» города.

«Никто не будет сдавать Северодонецк. Даже если нашим военным придется отойти на более укрепленные позиции, потому что какое-то время все постоянно, круглосуточно обстреливается, то это не будет означать, что кто-то сдает город», — сказал он в эфире телеканала «1+1». «Никто ничего сдавать не будет, но, возможно, все-таки придется отходить», — повторил Гайдай.

Ранее посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник заявил, что Вооруженные силы Украины оставили северодонецкий аэропорт и сохраняют в городе контроль «только над небольшой частью химобъединения „Азот“.

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