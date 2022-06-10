Показатели смертности в России опустились ниже допандемийного уровня — Мурашко
22:00 10.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Показатели смертности в РФ опустились до уровня ниже, чем до пандемии коронавируса. Об этом в пятницу сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«Сегодня мы вернулись к показателям, даже улучшили показатели допандемийного периода. Последнюю неделю мы констатируем, что по показателям смертности страна, несмотря на то, что количество пациентов все-таки остается достаточно большим, но вернулась к допандемийным, точнее ниже допандемийного», — сказал он в ходе торжественного приема по случаю выборов в Российскую академию наук (РАН).
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