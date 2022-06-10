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Глава Африканского союза не поддержал попытки исключения РФ из международных организаций

22:40 10.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Африканского союза и президент Сенегала Маки Саль считает контрпродуктивными попытки исключения России из Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и других международных организаций. Об этом он заявил в пятницу в эфире телеканала Бэ-эф-эм.

«Решение об исключении России из той или иной организации не решит проблему. Неважно, кто кого откуда исключит, — заметил он. — Важно, чтобы этот конфликт прекратился, и мы могли говорить. Если действовать в логике противостояния, то меня это совсем не обнадеживает».

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