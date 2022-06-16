Рубль сейчас слишком крепкий, оптимальным является курс 70-80 рублей за доллар — Белоусов
09:00 16.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Национальная валюта РФ сейчас слишком укреплена, оптимальным является курс 70-80 рублей за доллар, заявил в интервью ТАСС первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
«Рубль у нас переукреплен, 55-60 рублей за доллар — это слишком крепкий курс. Тем более на фоне дефляции и высоких процентных ставок», — сказал Белоусов.
«Равновесным, комфортным для нашей промышленности является курс от 70 до 80 рублей за доллар», — заключил он.
Белоусов отметил, что Банк России не таргетирует курс рубля, поэтому он «складывается таким, каким есть». «При этом мы видим, что Банк России последовательно снижает ключевую ставку, несколько дней назад снизил ее до 9,5%. Это свидетельство того, что у нас проблема высокой инфляции, которая действительно стояла, сейчас уступила место проблемам, связанным, прежде всего, с переукрепленным обменным курсом и необходимостью стимулирования производства», — сказал первый вице-премьер.
НОВОСТИ
- 09:32 16.06.2022
- С 1 июля тарифы на услуги ЖКХ вырастут в пределах 3,2-6,5% - СМИ
- 09:20 16.06.2022
- Все родившиеся на Херсонщине после 24 февраля получат гражданство РФ автоматически
- 09:05 16.06.2022
- США расследуют, как американская электроника попала к российскому ВПК — WP
- 22:45 15.06.2022
- США следят за данными о захвате в плен в Донбассе двух американцев — Белый дом
- 22:00 15.06.2022
- Украинский генерал назвал Крымский мост целью номер один для ВСУ
- 21:20 15.06.2022
- Росатом выставит Финляндии счет, включающий все затраты на проект АЭС «Ханхикиви-1»
- 20:40 15.06.2022
- Пушилин заявил, что ДНР может войти в состав РФ, сохранив слово «республика» в названии
- 20:00 15.06.2022
- Байден сообщил Зеленскому о выделении Украине военной помощи США на $1 млрд
- 19:25 15.06.2022
- Россияне стали больше жертвовать на благотворительность
- 19:20 15.06.2022
- Раненный при обстреле ВСУ Стаханова подросток умер в больнице
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать