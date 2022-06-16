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Рубль сейчас слишком крепкий, оптимальным является курс 70-80 рублей за доллар — Белоусов

09:00 16.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальная валюта РФ сейчас слишком укреплена, оптимальным является курс 70-80 рублей за доллар, заявил в интервью ТАСС первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

«Рубль у нас переукреплен, 55-60 рублей за доллар — это слишком крепкий курс. Тем более на фоне дефляции и высоких процентных ставок», — сказал Белоусов.

«Равновесным, комфортным для нашей промышленности является курс от 70 до 80 рублей за доллар», — заключил он.

Белоусов отметил, что Банк России не таргетирует курс рубля, поэтому он «складывается таким, каким есть». «При этом мы видим, что Банк России последовательно снижает ключевую ставку, несколько дней назад снизил ее до 9,5%. Это свидетельство того, что у нас проблема высокой инфляции, которая действительно стояла, сейчас уступила место проблемам, связанным, прежде всего, с переукрепленным обменным курсом и необходимостью стимулирования производства», — сказал первый вице-премьер.

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