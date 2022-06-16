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США расследуют, как американская электроника попала к российскому ВПК — WP

09:05 16.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США выясняют, как чипы производства американских компаний оказались установлены на российской военной технике и снаряжении, которые используются в спецоперации на Украине. Об этом пишет в среду со ссылкой на источники газета «Вашингтон пост».

По ее сведениям, соответствующие расследования проводят Минторг США, а также ФБР. Представители ведомств выясняют у американских компаний, как произведенная ими электроника попала к российскому ВПК с учетом действующих экспортных ограничений. «Наша цель — попытаться отследить это до американского поставщика. <…> Как это попало в эти системы вооружений», — заявил изданию неназванный представитель Минторга. «Тот факт, что чип компании обнаружен в системе вооружений, не означает, что мы начали расследование в отношении этой компании. Однако мы начали расследование того, как чип этой компании попал в эту систему», — добавил чиновник.

Как пишет «Вашингтон пост», «следователи из разных стран идентифицировали западную электронику в обнаруженной на Украине» российской технике и военном оборудовании. Как заявили газете в базирующейся в Лондоне организации Conflict Armament Research (CAR), которая отслеживает поставки вооружений и боеприпасов в зоны конфликта, большая часть этой электроники была произведена до того, как США ужесточили экспортный контроль в отношении РФ в 2014 году, однако некоторые детали были изготовлены не ранее 2020 года. Сотрудники CAR, посетившие в прошлом месяце Украину, утверждают, что обнаружили в найденной там российской технике и средствах связи компоненты производства 70 компаний, базирующихся в США и Европе.

В 2014 году, поясняет издание, власти США расширили список микросхем, для продажи которых конечным военным пользователям в РФ производители должны были получать соответствующую лицензию Минторга. После начала специальной военной операции РФ на Украине США и ряд других стран запретили продажу чипов представителям российского ВПК.

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