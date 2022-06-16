Захарова указала, что Лондон не внес в санкционный список ни одного украинского нациста
15:00 16.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лондон внес в новый санкционный список Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и уполномоченную при президенте РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову, но в нем нет ни одного украинского националиста. Об этом написала в четверг в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Все, что вы должны знать о британском режиме, не включившем ни в один санкционный список ни одного украинского нациста с наколотой свастикой», — написала Захарова.
В обновленный санкционный список Лондона в четверг также были внесены зампредседателя Мосгордумы Сергей Савостьянов, глава группы «Волга-Днепр» Алексей Исайкин. Также туда попали несколько российских военных и сотрудников военно-гражданской администрации Херсонской области, включая ее главу Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова.
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