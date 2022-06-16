Сбер и ДВФУ создадут Дальневосточный центр изучения правовых и этических аспектов искусственного интеллекта и цифровых технологий

15:50

Сбер и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) в рамках Петербургского международного экономического форума подписали меморандум о создании Дальневосточного центра изучения правовых и этических аспектов искусственного интеллекта (ИИ) и цифровых технологий. Документ подписали первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин и исполняющий обязанности ректора ДВФУ Борис Коробец.

Планируется, что совместный научно-исследовательский и аналитический центр будет создан до конца 2022 года на базе Института математики и компьютерных технологий ДВФУ. Центр займется широким спектром задач – от анализа регулирования ИИ в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) до научного сотрудничества с ведущими институтами из этих стран.

«Как центр компетенций федерального проекта «Искусственный интеллект» Сбер не только занимается разработками в сфере ИИ, но и активно задействован в вопросах регулирования и этики новых технологий, – отметил Александр Ведяхин. – У разных регионов мира и разных стран, включая страны АТР, есть свои уникальные особенности регулирования и этики искусственного интеллекта. Создаваемый Сбером и ДВФУ центр имеет все шансы стать авторитетной площадкой по обмену опытом и для научного сотрудничества в этой сфере с другими странами АТР».

«Развитие искусственного интеллекта уже давно перестало быть исключительно техническим вопросом, – сказал Борис Коробец. – Речь идет и о новом нормативном регулировании, и о новых этических нормах, возникающих и принимаемых во всём мире, – со всеми особенностями этики и регулирования, свойственными различным регионам. Азиатско-Тихоокеанский регион здесь – не исключение. Создаваемый совместно со Сбером центр будет не только изучать эти особенности, но и вести по ним научный диалог с ведущими университетами АТР».