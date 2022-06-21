Макрон, Шольц и Драги отказали Зеленскому в оперативных поставках оружия - LA Times

09:20 Источник: Известия

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги не согласились на оперативную передачу вооружения Украине в ответ на соответствующую просьбу лидера страны Владимира Зеленского. Об этом сообщил обозреватель Дойл МакМанус в статье для Los Angeles Times.

«И всё же эти трое не предоставили Зеленскому самого желанного: оперативных поставок нового оружия», — написал автор материала.

Уточняется, что на фоне негативных последствий для экономики Европы от антироссийских санкций Запад демонстрирует признаки «усталости от Украины».

Кроме того, в статье указывается на малую вероятность быстрого вхождения Украины в Евросоюз. Известия