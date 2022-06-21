Глава правящей партии Польши Качиньский ушел в отставку с государственных постов

09:32 Источник: Газета.Ru

Глава правящей партии Польши «Право и справедливость», заместитель председателя совета министров и председатель комитета по национальной безопасности и делам обороны Польши Ярослав Качиньский ушел в отставку со всех постов, сообщает «Польское агентство печати».

«Я больше не в правительстве. Премьер-министр Матеуш Моравецкий и, насколько я знаю, президент Анджей Дуда приняли мою отставку», — заявил Качиньский.

На ключевых постах в правительстве Польши 72-летний Качиньский находился с 2020 года, до этого в 2006-2007 годах он был премьер-министром. Правящую ныне партию «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, брат-близнец трагически погибшего президента Польши Леха Качиньского, бессменно возглавляет с 2003 года.

В 2021 году, после очередного переизбрания, Качиньский пообещал, что больше не будет баллотироваться на пост главы партии.

Ранее бывший вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что провал США на Украине будет серьезнее, чем во Вьетнаме. Газета.Ru